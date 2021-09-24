Kim Milyoner Olmak İster’de meslek sorusu: “Tababetle iştigal ediyorum efendim”

Beğeniyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Betül Erkul, 5 bin TL’lik soruda kararsız kaldı. Yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını kullanarak doğru yanıtı verdi mi?

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranlarında sürüyor. Yeni sezona yepyeni bir para ağacıyla merhaba diyen yarışma programı yine kazandırmaya devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de hayalindeki para ödülüne ulaşmak için çaba harcayan Betül Erkul meslek sorusu karşısında zorlandı. 5 bin TL değerindeki soru karşısında yarı yarıya joker hakkını kullanan Erkul soruya doğru cevap vermek için ter döktü.

Çanakkale'de yaşayan Radyoterapi Bölümü öğrencisi Betül Erkul, "Tababetle iştigal eden" kişinin mesleğini bulmaya çalıştı.

İşte Milyoner yarışmacısı Betül Erkul'u zorlayan meslek sorusu;

Mesleği sorulduğunda "Tababetle iştigal ediyorum efendim" diyen birinin mesleği muhtemelen hangisidir?

a- Poeselencilik

b- Dericilik

c- Aşçılık

d- Hekimlik

Doğru Cevap: Hekimlik

Arapçada 'tıp bilimi' anlamına gelen tababet sözcüğünün bir diğer kelime anlamı ise doktorluk ve hekimlik. Radyoterapi Bölümü öğrencisi Erkul, yarı yarıya joker hakkını kullandığı soruda doğru cevabı bulamayarak yarışmadan çekildi. Betül Erkul, 5 bin TL ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldı. Erkul, devam edecek olsaydı "Hekimlik" yanıtını vereceğini söyledi.

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