Emine Erdoğan’ın özel şerbet tarifi Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de

Zahide Yetiş, Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yer alan özel lezzeti atv izleyicilerine tanıttı. Zahide Yetiş'in hazırladığı zencefil şerbeti yarışmacıların beğenisini topladı.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, hafta içi her gün 5 çift, 5 tam altının sahibi olmak için kıyasıya yarıştı. Cuma gününün yarışmacıları Yeter - Berkan çiftiydi. 40 dakikalık bir emek sonunda yapılan yemekler, masa düzeni ve temizlik gibi tüm detaylar puanlamada pay sahibi oldu. Haftanın finalinde ödülü ise iki çift birden paylaştı. Puanları eşit çıkan iki aile, beş tam altın ödülünü paylaştı.

Emine Erdoğan'ın kitabından özel şerbet tarifi veren Zahide Yetiş, hazımsızlık için özel zencefil şerbeti yaptı. Şerbetin tüm yapım aşamalarını anlatan Yetiş, yaptığı şerbeti yarışmacılara da ikram etti.

Zahide Yetiş'ten zencefil şerbeti

Zahide Yetiş, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zencefil şerbeti yaptı. Başarılı programcı şerbeti kendi elleriyle hazırlarken tarifi Emine Erdoğan'dan aldığını söyledi. Hamilelik döneminde Emine Erdoğan'ın kendisini ziyaret ettiğini anlatan Yetiş, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabındaki zencefil şerbeti tarifini hazırlayan başarılı programcı şerbete, küçük bir kase rendelenmiş zencefil, 1 litre su, 4 adet limon suyu, 150 gram şeker ve 1 adet vanilya çubuğu koydu. Yarışmacılar, Zahide Yetiş'in hazırladığı bu özel şerbeti çok beğendi.