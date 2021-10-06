Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey'e karşı ittifak yaptı

Osman Bey’in giderek gücünü artırması ve Bitinya bölgesindeki Türkmenlerin lideri haline gelmesi üzerine bölge tekfurlarını telaşa sürükledi.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen üçüncü sezonunun açılış bölümünde Osman Bey'in yeni düşmanları Harmankaya Tekfuru Kosses (Serhat Kılıç) ve Bilecik Tekfuru Rogatus (Yıldıray Şahinler) ilk kez seyirci karşısına çıktı. Kadroya katılan usta oyuncular Serhat Kılıç ve Yıldıray Şahinler, performansları ile izleyiciden tam not aldı.

Osman Bey'in giderek gücünü artırması ve Bitinya bölgesindeki Türkmenlerin lideri haline gelmesi üzerine bölge tekfurlarını telaşa sürükledi. Harmankaya Tekfuru Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus, Tekfur Nikola'nın daveti üzerine İnegöl Kalesi'nde bir araya geldi.

İnegöl Tekfuru Nikola, Papaz Gregor'un kaçırılmasının sorumlusunun Osman Bey olabileceğini söylerken, giderek büyüyen Osman Bey tehlikesine dikkat çekti: "Osman büyüyor. Toprakla büyüyor. İnsanla büyüyor. Güçle büyüyor. Büyüyor. Çok yakında hepimizi yutacak bir yılana dönüşecek. Eğer birlik olmazsak hepimiz çok yakında hep beraber yok olacağız."

Tekfur Nikola'nın bu sözlerine Tekfur Kosses "O vakit birliğimizi kuvvetlendireceğiz" diyerek cevap verdi. Tekfur Nikola "Osman bizi bir görmemeli. Bilmemeli. Sürekli aramızda mesele olduğunu düşünmeli. Aksi takdirde türlü şeytanlıklarla bizi birbirimize kırdırır" diyerek tekfurları uyardı.

Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey'e karşı ittifak konusunda anlaşırken, Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'un akıbetini sormak üzere Kayı Obası'na giderek Osman Bey'le görüşeceğini söyledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon açılışı seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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