Osman Bey’in zeka dolu hamlesi düşmanlarını arayışa itti!

Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman, 65. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. 65. Bölüm’de Osman Bey’in savaşçılığının yanında, diplomasi başarısı da ilgiyle takip edildi.

Kuruluş Osman 65. Bölüm atv ekranlarında büyük bir beğeniyle izlendi. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu olan Kuruluş Osman, özenle hazırlanmış sahneleriyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Reyting rekortmeni dizide Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey'in dahice kurguladığı planlar ve düşmanlarının gizli ittifak çalışmaları bölüme damga vurdu.

Osman Bey'den tarihi adım

Tüm düşmanlarını geride bırakarak Papaz Gregor'u rehin alan Osman Bey, Hristiyan dünyasını sarsacak bir adım attı. Ortodoksların önemli bir liderini Kayı Obası'na getiren Osman Bey, Hristiyanların birleşmesini önlemeye yönelik planlar yaptı. Osman Bey, "Kurtuluş papada değil, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir" diyerek düşmanlarına meydan okudu.

Hristiyan dünyasının liderleri Osman Bey'in düşündüğü gibi birbirine girdi. Terzisine yeni bir kıyafet diktiren Rogatus'un keyfi, aldığı haberle yerle bir oldu. Teodor, askerleri ve papaz olmadan geri geldi. Rogatus, Ortodoks dünyasının en önemli liderini ve akrabasını koruyamadığı için çok öfkelendi. Harmankaya Kalesi'nde de benzer bir durum yaşandı. Katalanlar aracılığıyla papazı almak isteyen Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, kaybedilen savaşın ardından iş birlikçilerini suçladı.

Tekfurlar gizli ittifak peşinde mi?

Yaşananların ardından bir araya gelen Aya Nikola, Kosses ve Rogatus birlikte hareket etmeleri gerektiğine dair plan yaptı. Tekfurların toplantısında kendi iç işleri ve atışmaları da gündeme geldi. Aya Nikola, Papaz Gregor'un kaybolmasından Osman Bey'i sorumlu tutarken Kosses'in tavrı dikkat çekti. Kosses, "Bir türlü yenmeyi başaramadığın Osman mı" sorusunu yönelterek Nikola'yı kızdırdı.

Nikola, herkesin Osman Bey'in gücünün farkına varması gerektiğini vurguladı. Masadaki tekfurların ittifak içinde olması gerektiğini söyleyen Nikola, bu birlikteliğin gizli kalması gerektiğini anlattı. Nikola, "Bir olmazsak hepimiz yok olacağız" dedi.

Görüşmenin ardından Rogatus, Osman Bey'in huzuruna gelerek papazın yerini sordu. Osman Bey ise gerçek bir devlet adamı edasıyla konuyla ilgisinin olmadığını belirtti.

Kayı Obası'nın liderinin attığı adım, tüm dengeleri alt üst etmeye yetti. 65. Bölümü ile büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman, üçüncü sezona da bomba gibi girdi. Kuruluş Osman üçüncü sezon ikinci bölümü, 13 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de.