Bebeği kaçırdı, stüdyoda gözaltına alındı

22 yaşındaki Barış ile imam nikâhlı birliktelik yaşayan 19 yaşındaki Kübra, 4 Ekim Pazartesi günü Barış'ın 7 aylık bebeğini kaçırdığı iddiasıyla Esra Erol'da programına başvurdu. Anne Kübra, Barış'ın kendisi ile barışması için çocuğunu kaçırdığını söyledi.

Programa telefonla bağlanan Barış ise, Kübra'nın çocuklarına annelik yapmadığını çocuğu bırakıp gittiğini, Kübra'nın sosyal hayatına çok önem verdiğini ve madde kullandığını iddia etti. Kübra ise iddiaları yalanlayarak Barış'ın resmi nikah için kendisini oyaladığını ne kadar ısrar etse de resmi nikah yapmadığını söyledi.

Esra Erol, Barış'a Kübra'nın yasal eşi olmadığı için çocuğu kaçırıp alıkoymaktan suç işlediği, bebeği geri getirmesi gerektiğini söyledi. Barış ise bebeği geri getirmediğini Kübra'ya vermeyeceğini söyledi. Barış ve Kübra'nın arasındaki vesayet tartışmaları esnasında yayını ihbar kabul eden Eyüp Asayiş Şube Müdürlüğü ise stüdyoya gelerek Barış Demir'i canlı yayında gözaltına aldı. Emniyet güçleri eşliğinde götürülen Barış kararının değişmeyeceğini Kübra'ya çocuğu vermeyeceğini söyledi. Sosyal hizmetlerin de Kübra'nın evinde inceleme yapacaklarını söyleyen Esra Erol, Kübra'ya destek sözü vererek, onun da kendisin korumayı öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

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