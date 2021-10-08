Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katıldı? Normandiya Çıkarması, olimpiyatlar…?

Milyoner’in başarılı yarışmacısı Deniz Koçak, 100 bin TL’lik soru için ter döktü. Kenan İmirzalıoğlu’nun 100 bin TL değerindeki sorusu, başarılı yarışmacıyı hayli zorladı.

atv'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster kazandırmaya devam ediyor. Yeni para ağacıyla birlikte yarışmacılara daha hızlı bir şekilde daha yüksek para ödülleri kazandıran Milyoner, Kenan İmirzalıoğlu'nun keyifli sunumuyla renkleniyor. Kim Milyoner Olmak yarışmacısı Deniz Koçak, 100 bin TL para ödülüne ulaşmak için jokersiz bir şekilde yarışmak durumunda kaldı.

Eğitim hayatı ve hayalleriyle dikkat çeken 18 yaşındaki Deniz Koçak, Milyoner'e damga vurdu. Koç Üniversitesi'ndeki eğitim hayatına bu yıl başlayacağını dile getiren başarılı yarışmacı, iyi bir ödül kazandığı takdirde "Podcast projesi" hazırlayacağını anlattı. Genç yarışmacı 100 bin TL'lik soruya doğru cevap verdi mi?

İşte Deniz Koçak'a 100 bin TL kazandırabilecek o tarih sorusu;

Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?

a- Asker olarak Normandiya Çıkarması'na

b- Atlet olarak Berlin Olimpiyatları'na

c- Müzisyen olarak ilk Woodstock Festivali'ne

d- Arkeolog olarak Bergama Kazıları'na

Doğru Cevap: Asker olarak Normandiya Çıkarması'na

Burhaneddin Cem Osmanoğlu, asker olarak Normandiya Çıkarması'na katıldı. Genç yarışmacı Deniz Koçak, bu soruya yanıt vermeden yarışmadan çekilerek 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı. Milyoner yarışmacısı, soruya yanıt verseydi "arkeolog olarak Bergama Kazıları'na" şıkkını seçeceğini söyledi.

Deniz Koçak'ın 100 bin TL kazanmaya çok yaklaştığı o anlar!