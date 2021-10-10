Asiye gerçeği öğrendi

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam 23. Bölümüyle ekranlara geldi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Tekİhtiyacım etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 23. Bölümde neler yaşandı?

Asiye, Doruk'un sakladığı gerçeği öğrendi. Kadir'den özür dilemeye giden Melisa, onu Cemile ile kol kola görünce büyük hayal kırıklığına uğradı.

Kaan'ın tehditleri sonunda köşeye sıkışan Akif, ona araba almak zorunda kaldı. Ancak bu durumu evdekilere açıklamak için hayli ter döktü. Türlü yalanlar söyleyerek şimdilik işin içinden sıyrılan Akif, Kaan'ın yeni oyunu ile karşı karşıya kaldı. Annesi ile Akif'in fotoğrafını Nebahat'in görmesini sağlayarak ortalığın karışmasına neden oldu. Cemile'yi eve getirdiği için Orhan'ın yüzüne bile bakmadığı Kadir'in Melisa ile de araları bozuldu.

Doruk ile Asiye barışmalarını lunaparka giderek kutladılar. Evde kaza sonucu çıkan yangında Orhan alevler arasında kaldı. Hem onu hem de evlerini kurtaran kişi ise Cemile oldu. Okulda Doruk, Asiye ve Akif'i birlikte gören Tolga sonunda bombayı patlattı ve bildiklerini açıkladı. Asiye, abisinin Akif yüzünden hapse girdiğini ve Doruk'un da bu gerçeği bildiğini öğrendi.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!

23. Bölümü izlemek için tıklayın