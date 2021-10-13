Zahide Yetiş’te kayınvalide tartışması

'Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane' 32. bölümde, İzmirli genç çift yarıştı. Anıl ve Derya'nın menüsünde, el açması İzmir usulü kıymalı pide, mercimek köftesi ve şambali tatlısı vardı. Malzemelerini eksik alan çift, ek süre kazanınca, alışverişi tamamladı. Olaylı evlenme hikâyelerini anlatan çift, mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Başkasının gelinliği ile evlendiği için içinde ukde kalan Derya, kayınvalidesinin de çok otoriter olduğunu anlattı. Telefonla 'Zahide Yetiş'e katılan kayınvalide, "oğullarım benim kırmızı çizgim" diye konuştu. Gelin Derya da, kendisi ile annesi arasında kalan Anıl'ın politik davrandığını ifade etti. Yarışmacıların kayınvalideleri ile ilişkileri günün tartışma konusu oldu.

Sahur'da "ekmek almaya gidiyorum" diye kocaya kaçmış!

Derya, Anıl ile evlenirken, isteme, nişan sürecinin normal olduğunu, evliliğe gelindiğinde, ailelerin anlaşamadığını, düğünlerinin iki yıl ertelendiğini belirtti. Bu nedenle Anıl'dan ayrılmak istediğini, eşinin ise kaçmayı teklif ettiğini söyledi. O sene, Ramazanın ilk gününde, ailecek sahur yaparken, "ekmek almaya gidiyorum" diyerek evden çıktığını ve bir daha dönmediğini anlattı. O gece kaçarken, anne babasının, Anıl'ın arabasının sesinden, kaçtıklarını anladıklarını ve çok kötü olduklarını, bunun onlarda bir travma olarak kaldığını belirtti. Ailesinin her Ramazan geldiğinde, bunu yüzüne vurduklarını da sözlerine ekledi.

Anıl, 'eşini tanıma testi'ni geçemedi!

'Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, hanımlar için günün ek puan kazandıracak görevi, içli köfte yapımıydı. Mutfakta hünerlerini sergileyen Anıl ve Derya çifti, birbirini tanıma testine de girdi. İçli köfte yarışmasında Anıl, eşi Derya'nın yaptığı içli köfteyi tahmin etmeye çalıştı. 5 puanı Ayla'ya veren Anıl, Keziban'a 4, Çiğdem'e 3, Gizem'e 2 puan vermiş oldu. Eşinin yaptığı tabağı ise tahmin edemeyen Anıl, Derya'nın içli köftesine1 puan vererek, ona en az puanı kazanmış oldu.

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