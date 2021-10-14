Esra Erol’da yine ilginç sözler: “Balık burcuyum, duygusalım”

Yoldaşer çifti, atv ekranlarında boşanma yoluna girdi. Esra Erol’da karşı karşıya gelen çift neler yapacak? Üç çocuk sahibi Mustafa Yoldaşer ile Gülşen Yoldaşer anlaşmalı mı boşanacak?

Türkiye'nin konuştuğu Mustafa – Gülşen Yoldaşer çifti boşanma yoluna girdi. Birbirinden ilginç suçlamalarla Esra Erol'da konuşan çift, anlaşmalı ayrılık için adım atsa da kavga devam etti. Balık burcu olduğunu söyleyerek duygusallığını ön plana çıkaran Mustafa Yoldaşer hiçbir zaman şiddetten yana taraf olmadığını söyledi.

"Evde her zaman şiddet vardı"

Gülşen Yoldaşer ise evde sürekli şiddet gördüğünü öne sürdü. Genç kadın, "Bu adam göründüğü gibi değil. Saçlarımı kesti, kafamda cam sürahi kırdı. Evde kesici aletlerle dolaşıyor" sözlerini kullandı.

Kocasının kendisine IBAN aracılığıyla 1 TL gibi paralar gönderdiğini ifade eden Gülşen Yoldaşer, açıklama kısmındaysa tehditler yer aldığını anlattı. Hesap numarasına gönderilen paraların dekontlarını Esra Erol'da ekibi ile paylaşan Yoldaşer, "Tekirdağ'a geliyorum, seni öldüreceğim" yazılı tehditleri gözler önüne serdi. Genç kadın, "Dün de bana mesaj atmış. 'Seni seviyorum karıcığım, beni boşama' diyor. Burada başka, IBAN mesajlarında başka konuşuyor" açıklamasında bulundu.

"Çocuklar annelerini görmek istemiyor"

13 Ekim Esra Erol'da yayınının ardından da kavga eden çift 14 Ekim tarihli canlı yayında ayrılık yoluna girdi. "Kocan kel olmuş, yanına yakışmıyor artık" sözleriyle eşinin kendisinden soğutulduğunu iddia eden Mustafa Yoldaşer, karısının aklının gidip geldiğini öne sürdü. Çocuklarının boşanma noktasında kendisine baskı yaptığını dile getiren Yoldaşer, "Hiçbir çocuğum annesiyle görüşmek istemiyor" dedi.

22 yıllık evlilik hayatlarının bir romana benzediğini söyleyen Mustafa Yoldaşer, karısının 50 gündür rüyasına girdiğini belirtti. Çift, gelinen noktada boşanmanın daha faydalı olacağı sonucuna ulaştı.