Fransa’da başlayan olaylar Bağcılar’da ölüme götürdü! Beyhan Ailesi’nde neler oldu?

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşananlar Beyhan Ailesi içinde büyük bir yıkıma sebep oldu. Fransa’da başlayan olaylar silsilesi nasıl başladı, nasıl devam etti?

Aile içinde yaşanan bir alacak - verecek kavgası, birbirine giren amcalar ile yeğenler, cinayetler, şoke eden ölümler… İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan Beyhan Ailesi, arka arkaya gelen ölümlerle sarsıldı. Peki Fransa'da başlayan konu, nasıl Bağcılar'a taşındı? Aile içinde neler yaşandı?

Nurgül Beyhan, cinayete mi kurban gitti?

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günün en dikkat çeken konusunun öznesi Beyhan Ailesi oldu. Önce, Fransa'da amcası Dilaver Beyhan'la birlikte çalışan Yusuf Beyhan, bir diğer amcası Cihan Beyhan'ı öldürdü. Cinayetten 5 ay sonraysa Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan, evinde ölü bulundu. Aile, ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu düşünse de adli tıp raporu olayın cinayet olduğunu gözler önüne serdi.

Aile içinde yaşananların fitili Fransa'da ateşlendi. Yusuf Beyhan, amcası Dilaver Beyhan'la çalışmak için yurt dışına çıktı. İddiasına göre, hakkı olan parayı alamadı. Bunun üzerine Türkiye'ye dönen genç, parasını almak için her fırsatta amcalarının kapısını çaldı.

Takvim yaprakları 1 Ağustos 2020'yi gösterdiğinde ise işler iyice kontrolden çıktı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde aile büyüklerinin göz önünde tartışan Yusuf Beyhan ile Cihan Beyhan'ın kavgasında silahlar çekildi. Cihan Beyhan'ın silahından çıkan saçmalar Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan'a isabet etti. Talihsiz kadın yaralanarak yere yığılırken oğlu Yusuf Beyhan da amcası Cihan Beyhan'a kurşun yağdırdı. Olayın ardından Cihan Beyhan mezara, Yusuf Beyhan ise cezaevine girdi. Anne Nurgül Beyhan olaydan sağ kurtuldu.

Aileye göre, yaşananların sorumlusu kim?

Talihsiz olayın ardından Beyhan Ailesi, yaşananlardan gelinleri Nurgül Beyhan'ı sorumlu tuttu. 4 çocuk annesi kadının evlatlarını kışkırttığını iddia eden ailenin sürekli tehditler savurduğu öne sürüldü. Evladını cezaevine gönderen, kayınbiraderini ise toprağa veren talihsiz kadın, yaşananların ardından 5 ay sonra evinde ölü bulundu. Adli tıp raporuna göre boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan kadını kim ya da kimlerin öldürdüğüyse henüz bilinmiyor.

Aile ilk olarak kalp krizinden şüphelense de olayın boyutu adli tıptan alınan raporla değişti. Yaşananlardan sonra baba tarafının annelerine karşı bir tavır aldığını dile getiren Senem Beyhan, baba tarafından şüphelendiğini belirtti.

atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, işlediği her konuyla gündem olmaya devam ediyor.

Sokak ortasında işlenen cinayet ve ardından yaşananlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'te.

Nurgül Beyhan'ın otopsi raporu ne gösteriyor?