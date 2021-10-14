ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
14 Ekim 2021, Perşembe 00:00
Otopside elle boğulduğu belirlendi

Otopside elle boğulduğu belirlendi

Nurgül Hanım'ın olay günü erkek kardeşi ile buluşacağını söyleyen Nurgül Hanım'ın kızı, dayısının annesini aradığını ama annesinin açmadığını, 11.28'de alt komşusunun evden çığlık sesi duyduğunu ama oğlu ile tartışıyor diye düşünüp yukarı çıkmadığını söyledi. Hanımefendi, amcası Dilaver Bey'in kardeşine sıkacakken yanlışlıkla annesine sıktığını belirtti. Nurgül Hanım'ın kız kardeşi ablasının o akşam hep huzursuz olduğunu, hatta acaba babamın yanına ilk kim gidecek diye ölüm hakkında konuştuğunu ifade etti.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13 Ekim 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
12 Ekim 2021, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
11 Ekim 2021, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
BİZE ULAŞIN