Ekranların en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde heyecan sürdü. Yarışmada 50 bin TL'lik soruyu açtıran Aybüke Temiz, ne kadar kazandı? Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümü mezunu genç yarışmacı, hamster sorusuna ne yanıt verdi.
Başarılı bir yarışmacı olarak akıllara kazınan Aybüke Temiz, çift cevap joker hakkı ile bir sonraki soruya ulaşmaya çalıştı. Yarışmaya Adana'dan katılan Aybüke Temiz, 50 bin TL kazandı mı?
Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?
a- Yanaklı fare
b- Oynak kemirgen
c- Sevimli sincap
d- Cırtlak sıçan
Doğru Cevap: Cırtlak sıçan
TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde "cırtlak sıçan" olarak geçen "hamster", başarılı yarışmacının yoluna devam etmesine engel oldu. Başarılı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'den 30 bin TL ile ayrıldı.