atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de oldukça iyi bir yarışma çıkaran Aybüke Temiz 50 bin TL kazanmaya çok yaklaştı. Fen Bilimleri Öğretmeni genç yarışmacı 50 bin TL’lik soruya ne cevap verdi?

Ekranların en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde heyecan sürdü. Yarışmada 50 bin TL'lik soruyu açtıran Aybüke Temiz, ne kadar kazandı? Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümü mezunu genç yarışmacı, hamster sorusuna ne yanıt verdi.

Başarılı bir yarışmacı olarak akıllara kazınan Aybüke Temiz, çift cevap joker hakkı ile bir sonraki soruya ulaşmaya çalıştı. Yarışmaya Adana'dan katılan Aybüke Temiz, 50 bin TL kazandı mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Aybüke Temiz'i zorlayan hamster sorusu;

Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?

a- Yanaklı fare

b- Oynak kemirgen

c- Sevimli sincap

d- Cırtlak sıçan

Doğru Cevap: Cırtlak sıçan

TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde "cırtlak sıçan" olarak geçen "hamster", başarılı yarışmacının yoluna devam etmesine engel oldu. Başarılı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'den 30 bin TL ile ayrıldı.