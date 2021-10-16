8 daireye 3 milyon TL ödedi, dolandırıldı! Zahide Yetiş’te ilginç dolandırılma hikayesi

‘Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, haftanın son günü, Ayla ve Ercan cifti yarıştı. Çiftin menüsünde, kürdan kebabı, soslu gözleme ve parmak tatlısı vardı.

Günlük hayatlarıyla ilgili bilgiler paylaşan çiftin temizlik malzemelerine harcadığı para izleyenleri şoke etti. Ercan, temizlik malzemeleri için, ayda 1500 TL harcayan eşini eleştirdi. Ayla'nın haftanın yedi günü temizlik yaptığını dile getiren Ercan, bu durumdan uzun uzun yakındı.

Eşinin temizlik malzemelerine yaptığı harcamaları gündeme getiren Ercan'ın dolandırılma hikayesiyse dikkat çekti. Hırs yapmanın doğru olmadığını dile getiren Ercan, tüm mal varlığını kaybettiğini anlattı. Ercan, başına gelen dolandırılma olayını, herkese ibret olsun diye ekranda anlattı.

Yatırımlık daireler yüzünden 3 milyon TL kaybetti

Para konusunda bir türlü yüzü gülmeyen Ercan, ticaret yaparak kazandığı birikimini nasıl kaptırdığını anlattı. Ercan, "Yatırımlık, hesaplı daireler geldi. Bütün paramı bu dairelere harcadım ama bunun bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı" dedi. 8 daireye toplamda 3 milyon TL'ye yakın bir para ödediğini dile getiren talihsiz yarışmacı, bir dairenin 6 ayrı kişiye satıldığını anlattı. Dairelerin hisseli olduğunu dile getiren Ercan, eşi Ayla'yı dinlemediği için pişman olduğunu vurguladı. Dolandırılma olayını çok fazla kafasına taktığı için lösemi hastalığına yakalandığını söyleyen yarışmacı, daha sonra da büyük bir kaza geçirerek pert olan bir araçtan sağ çıktığını ifade etti.

"Borsada günde 2 bin TL kazanacaktım…"

Ercan'ın anlattığı olayın ardından söz alan bir diğer yarışmacı Süleyman da para kaybetme hikayesini izleyenlerle paylaştı. 30 sene boyunca yemeden içmeden biriktirdiği 100 bin TL ile kendisine dükkan açtığını belirten yarışmacı, dost ve arkadaş bildiği kişilerin aklını çeldiğini söyledi. Süleyman, "Borsada günde 2 bin TL kazanmak için elde avuçta ne varsa uçup gitti. Kirayı ödeyemediğimiz için evde atıldık. Parasızlık sebebiyle çocukları okula gönderemedik" diye konuştu.

Haftanın galipleri, ödülü bölüştü

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hayatın içinden hikayeler yürekleri burkarken finale gelindiğinde başarılı programcı tüm dengeleri değiştirecek bir karar verdi. Yarışmacılardan Keziban, 1 puan verme sebebinin kişisel olduğunu söyleyince Zahide Yetiş duruma el attı. Puanlamayı değiştiren Zahide Yetiş, büyük ödülün Ayla - Ercan ile Anıl - Derya çiftleri arasında bölüşülmesini sağladı.