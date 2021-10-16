atv’ye ödül yağmuru

Bu yıl ikincisi düzenlenen Mersin Altın Çilek Ödülleri’ne atv’nin dizileri ve oyuncuları damgasını vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova'ya 3 ödül birden!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mersin Altın Çilek Ödülleri'nde üç ödül birden kazandı.

Bir Zamanlar Çukurova, Yılın Oyuncusu-Kerem Alışık, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Selin Genç ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü-Serpil Tamur ödüllerini alarak geceye damga vurdu.

Altmış yıl boyunca dizi ve sinema sektörüne emek veren usta oyuncu Serpil Tamur'a komite tarafından 'Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü' takdim edildi. Ödülünü sanatçı arkadaşı Macit Sonkan'ın elinden alırken sahnede duygusal anlar yaşadı. Ödül konuşmasında bir anısına yer veren Tamur, eşine; "Bir Zamanlar Çukurova' yaşamımda zirve olacak dedim" sözlerini söylediğini belirtti.

'Bir Zamanlar Çukurova'da 107 bölüm boyunca Fekeli karakteriyle gönülleri kazanan Kerem Alışık ise gecede 'Yılın Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Kerem Alışık, ödülünü 'Mersin Altın Çilek Ödülleri'nin organizatörü Saygın Kurt'un elinden alırken, törende 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'sinin ünlü konuşmalarından birine yer verildi.

Dördüncü sezonunda da başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova'nın parlayan oyuncularından Selin Genç ise sahnede ilk ödülünün heyecanını yaşadı.

Kalp Yarası'na En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası'nda canlandırdığı Sinan Sancakzade karakteriyle çok sevilen İnanç Konukçu ise Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Hercai fırtınası devam ediyor!

atv'nin ekranda fırtınalar koparan, hem yurt içinde hem yurtdışında adından sıkça söz ettiren Mia Yapım imzalı Hercai ise 4 ödülü birden almaya hak kazandı. Usta oyuncu Macit Sonkan, 'Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü', Ebrar Demirbilek 'Yılın Çocuk Oyuncusu', Ali Aslan 'Yılın Görüntü Yönetmeni', Hercai ise 'Yılın Dizisi' ödülünü aldı.