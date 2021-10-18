88 yaşında Ali Rıza Pamuk, 32 yaşındaki Zeynep’le evlendi! Sonra neler oldu?

atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen konuları gündeme getiren Esra Erol, bu kez 56 yaş farkı olan Pamuk çiftine yer verdi. 88 yaşındaki Ali Rıza Pamuk ve 32 yaşındaki Zeynep Pamuk evliliği nasıl başladı?

88 yaşındaki Ali Rıza Pamuk, 32 yaşındaki Zeynep Pamuk'la neden evlendi? Maddi manevi bir çöküntü içinde olduğunu dile getiren Ali Rıza Pamuk'un evlilik sebebi Esra Erol'da izleyicilerini şaşkına çevirdi. "Bu iş sandığınız gibi gönül ilişkisi değil" diyerek sözlerine başlayan yaşlı adam, konunun farklı bir yere çekilmemesi gerektiğini söyledi.

Bakıcısına altın madalya taktı

32 yaşındaki Zeynep Pamuk'un boşandığı eşi Hasan Hamit Bozyılan'la birlikte kendisine baktığını ifade eden talihsiz adam, kendisiyle ilgilenilmesinden çok memnun kaldığını söyledi. Zeynep ve eski eşi Hasan ile Ocak ayından Nisan ayına kadar mutlu bir şekilde yaşadıklarını dile getiren Ali Rıza Pamuk, bu sürecin ardından Zeynep Pamuk'a altın madalya aldığını açıkladı.

Zeynep ve eski eşiyle bir aile gibi olduklarını anlatan Pamuk, "Ben onları çok sevdim. O yüzden, bana ölene kadar bakmaları karşılığında onlara ev verdim. Bunu da şahitler huzurunda protokole döktüm" dedi. Sonrasında, ailenin zor durumda olduğunu düşünerek Zeynep Pamuk'a resmi nikah kıydığını söyleyen yaşlı adam, "Ben öldükten sonra maaşımı almalarını istedim" dedi.

Ali Rıza Pamuk şimdi ne istiyor?

Evliliklerinde hiçbir art niyet ve aşk olmadığının altını çizen Pamuk, sonrasında yaşananların kendisini zor duruma soktuğunu belirtti. Protokole uyulmadığı için evini geri isteyen Ali Rıza Pamuk, nikahını da düşürmek istediğini açıkladı.

Hafta içi her gün saat 16.20'de birbirinden ilginç konularla atv ekranlarına gelen Esra Erol'da, bir kez daha gündeme bomba gibi düşen bir konuya yer verdi. Ali Rıza Amca şimdi ne yapacak sorusu, Esra Erol'da yanıt bulacak.