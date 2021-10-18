Zahide Yetiş’te, fındık lahmacun ve çıtır lokma tarifi!

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, haftanın ilk gününün yarışmacıları Hasret ve Ufuk çiftiydi. İkili, ıspanaklı Boşnak böreği, muhallebili kedidili pastası yaparak mutfaktaki hünerlerini göstermeye çalıştı.

17 yaşında kaçarak evlenen Hasret, kayınvalide şiddeti gördüğünü anlattı. Çocuklarının doğumuna tek başına gittiğini ifade eden Hasret, 45 gün boyunca yalnız kaldığını söyledi. Hasret, bir çocuğunun down sendromlu olduğunu anlattı. Yemek yaptığı esnada heyecanına yenik düşen Hasret, mutfakta kilitlendi. Genç yarışmacı, yemek yapmakta oldukça zorlandığı için gözyaşlarına boğuldu. Diğer çiftler yarışmacıyı şov yapmakla eleştirdi.

Hanımların yeni görevi ise elma soyma oldu. Eşinin tabağını tahmin eden Ufuk, kendilerine 5 puan kazandırdı. Bu haftanın dişli yarışmacılarından Esra, Hasret'e yüklendi ve tadım masasında sert tartışmalar yaşandı.

Bu hafta mutfağın konuk şefi, 'Şırdancı Mehmet' olarak da bilinen Mehmet Usta oldu. Tüm hafta hem hanımlara yemek yaptıracak hem de kendi tariflerini 'Mutfak Bahane' izleyicisi ile paylaşacak olan Mehmet Usta, 'fındık lahmacun' tarifi verdi. Mehmet Usta'nın bir de nefis lokma tatlısı sürprizi vardı. Kadınlara haftanın görevi olarak lokma döktüren şef, yarışmaya keyif kattı.

Beş çayı için, pratik fındık lahmacun

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de, bu hafta mutfakta konuk bir şef vardı. Mehmet Usta, ara sıcak olarak sofralarda yer alan, pratik 'fındık lahmacun' tarifi verdi. 150 gram kıyma, 1 adet domates, yarım demet maydanoz, 1 adet kapya biber, 1 adet soğan, 3 adet sarımsağı mutfak robotundan geçirip kıyma ve salça ile karıştırdı. Hazırlanan iç malzemeden sonra, 2 - 3 su bardağı un, 2 bardak su ile lahmacunun hamurunu yoğurdu.

Şef, hamurun kızarması için çok az tuz ve şeker koymayı da ihmal etmedi. Mayalama ve kabarma ihtiyacı olmayan hamura Zahide Yetiş'in de eli değdi. Merdane ile hamuru açan Yetiş, lahmacun yapımında hünerlerini gösterdi. 200 derece fırında 5 ila 10 dakika arasında hazır olan pratik lahmacun, beş çayı için mükemmel bir alternatif haline geldi.

Lokma tatlısının püf noktaları

Mehmet usta, lokma tatlısı için malzemeleri saydı: Üç buçuk su bardağı un, iki su bardağı su, bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı toz şeker, kızartmak için de 3 bardak sıvı yağ.

Lokma tatlısının püf noktalarına da değinen usta, lokmanın hamurunu ılık su ile yoğurmak gerektiğini ve üstünü örterek dinlendirmenin iyi olacağını söyledi. Şef önce, lokmanın şerbetinin yapılıp soğutulması gerektiğini de sözlerine ekledi. Yağı kızdırırken içine atılan lokmanın dibe çökmemesi gerektiğini anlatan Şırdancı Mehmet, lokma çökerse yağın tam sıcaklığa ulaşmamış olduğunun bir göstergesi olduğunu anlattı.