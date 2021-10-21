DJ Gezgin’in ablasından şok sözler! “Çiçek sular gibi cesedini suladık”

Müge Anlı ile Tatlı Sert, atv ekranlarında gündem belirlemeye devam ediyor. 21 Ekim Müge Anlı canlı yayınında konuşulan DJ Gezgin kimdir, DJ Gezgin Mehmet öldü mü? Radyo programcısı Mehmet Karahan öldürüldü mü?

4 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Karahan'ın öldürüldüğüne yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulanlar izleyenleri şoke ederken, cinayete kurban gittiği iddia edilen Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ olayla ilgili eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçluyor.

Fatma Karadağ'ın her sözü şoke etti

DJ Gezgin olarak da tanınan Mehmet Karahan'ın esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından bildiklerini açıklamaya karar veren abla Fatma Karadağ'ın anlattıkları tüyleri diken diken etti. Eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın, erkek kardeşi DJ Gezgin'i döverek komaya soktuğunu ifade eden Karadağ, "Erkek kardeşim dövüldükten sonra uzun süre komada kaldı. Cemal, kardeşimi tuvalete oturtup ölüme terk etti. Bir süre sonra da öldü. Öldükten sonra ceset kokmasın diye oda parfümü sıktı, çiçek sular gibi kardeşimi suladık" sözlerini kullandı.

Fatma Karadağ'ın kardeşinin öldürülmesiyle ilgili iddiaları tüyler ürpertirken tüm bunlar yaşanırken yardım istememesi de kafalarda soru işareti bıraktı. Kardeşinin öldürülmesinde bir dahli olup olmadığı sorulan Karadağ, "Ben kardeşimi neden öldüreyim? Ben yapmadım. Her şeyi Cemal yaptı" diyerek kendisini savundu.

Kafatası, DJ Gezgin'e mi ait?

Güvenlik güçlerinin de DJ Gezgin cinayeti ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Manisa'da bir tarlada bulunan erkek kafatası ile DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın kuzeninden alınacak DNA örnekleri kontrol edilecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen konu atv ekranlarında tartışılmaya devam ederken Mehmet Karahan öldü mü, öldürüldü mü soruları Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla atv'de.