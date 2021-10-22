Böbrek hastalığı yüzünden Türkiye’ye geldi, doktor oldu! Organ bağışı…

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Azerbaycanlı Su Emin, böbrek hastalığı nedeniyle Türkiye’ye geldiğini ifade ederken azmiyle izleyenlerden alkış aldı. Tıp Fakültesi okuyarak doktor olan genç yarışmacı, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarıyla iş arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Su Emin, hayat hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldiğini ifade eden genç yarışmacı, bir yıl hastanede yattığını söyledi. Böbrek hastalığının geçici bir rahatsızlık olmadığını ve 10 senedir diyalize mahkum kaldığını anlatan Emin, uzun yıllardır Türkiye'de yaşadığını anlattı.

İlkokuldan liseye kadar Azerbaycan'da okuduğunu dile getiren genç yarışmacı, eğitim dillerinin Rusça olduğunu anlattı. Türkiye'de farklı bir dille eğitim almasına rağmen başarılarla dolu bir dönem geçiren Emin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi kazandığını söyledi. Su Emin, "Tıp Fakültesi kazandıktan sonra üç yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim aldım. Ardından, üç yıl da İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüm" diye konuştu.

Kendisiyle ilgilenen doktorlarla meslektaş oldu

Senelerce kendisine yoğun ilgi gösteren doktorların önce hocası, ardından iş arkadaşı olduğunu vurgulayan genç kadın, "Benimle çok ilgilenen doktorlarla beraber muayeneye girdim. Çok iyi bir tecrübe oldu. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum" dedi. Emin, şu sıralar bir şehir hastanesinde doktor olarak görev yaptığını belirtirken organ bağışı beklediğinin de altını çizdi.

atv ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yaşam öyküsüyle izleyenlerden alkış alan Su Emin, hayallerine ulaşmak için sorulara başarıyla yanıt vermeye çalıştı.

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