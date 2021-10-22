Milyoner’de tarih sorusu! “Dandanakan, Miryokefalon ve Talas savaşları...”

atv’nin izleyenleri ekran başına kilitleyen programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan sürüyor. Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında hayalindeki para ödülüne ulaşmak isteyen Öykü Güner ne kadar kazandı?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster atv ekranlarında devam ediyor. Yazılım Mühendisliği öğrencisi Öykü Güner, hayallerine ulaşmak için Milyoner'de ter döktü. Genç yarışmacı, iyi bir ödül kazanması durumunda eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek istediğini söyledi.

İlk baraj sorusunu aşarak yoluna devam eden genç yarışmacı, ikinci baraj sorusunu da atlatmaya çalıştı. Milyoner yarışmacısı tarih sorusu karşısında zorlanırken joker haklarını önceki sorularda kullandığı için 'tamam ya da devam' demek zorunda kaldı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Öykü Güner savaş sorusuna ne yanıt verdi? İşte o soru;

Dandanakan, Miryokefalon ve Talas savaşlarının, gerçekleştiği tarihe göre eskiden yeniye doğru sıralaması nasıldır?

a- Dandanakan – Talas – Miryokefalon

b- Dandanakan – Miryokefalon – Talas

c- Talas – Dandanakan – Miryokefalon

d- Talas – Miryokefalon – Dandanakan

Doğru Cevap: Talas – Dandanakan – Miryokefalon

Milyoner'in genç yarışmacısı Öykü Güner, tarih sorusu karşısında zorlanarak yarışmadan çekildi. Güner, Kenan İmirzalıoğlu'ndan 10 bin TL'lik çeki alarak yarışmadan ayrıldı. Sorunun doğru yanıtıysa sırasıyla Talas, Dandanakan ve Miryokefalon şeklinde oldu.

Türklerin ilk kez kitleler halinde İslam dinine geçişini başlatan Talas Savaşı 751 yılında yapıldı. Talas Nehri civarındaki savaş Türk – İslam tarihi açısından önemli bir yere geçti. Selçuklu Devleti'nin resmen kuruluşunu başlatan Dandanakan Savaşı ise 1040 yılında gerçekleşti. 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı ise Anadolu'da Türk hakimiyetinin kabul edilmesi anlamına geldi.

7'den 70'e herkesin ekran başında yarıştığı Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında eğlendirmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Siz de Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı olmak için hemen tıklayın.