Kim Milyoner Olmak İster, “gametofobi” sorusuyla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Merve Uslu’yu oldukça zorladı. İkinci baraj sorusunun doğru yanıtı ne oldu?

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç bir soru gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarına gelen yarışma programında sorulan "Gametofobi" kelimesinin anlamı merakla beklendi. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Merve Uslu'yu oldukça zorlayan gametofobi sorusunun cevabı ne oldu?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri merakta bırakan soru, yarışmacı Merve Uslu'nun yarı yarıya joker hakkını kullanmasına sebep oldu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan o soru;

"Gametofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?

a- Bilgisayar oyunlarından

b- Yaşlanmaktan

c- Çocuklardan

d- Evlenmekten

Doğru Cevap: Evlenmekten

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan gametofobi kelimesinin anlamı evlenme korkusuydu. Yarışmacı Merve Uslu, İngilizceden destek alarak soruya "bilgisayar oyunları" yanıtını verdi. Bu yanıt, genç yarışmacının ikinci barajı geçememesine sebep oldu.