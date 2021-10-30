29 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yayınında neler oldu? İşte dikkat çeken o anlar

Kim Milyoner Olmak İster, 7'den 70'e tüm izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılar stüdyoda ter dökerken izleyenler de evde genel kültürlerini yarıştırıyor. Milyoner son bölümde neler oldu? Hangi yarışmacı 100 bin TL değerindeki soruyu gördü?

Her bölümüyle akıllara kazınan sahneleriyle dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile atv ekranlarına geldi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Milyoner'de yine ilginç sorular ve yarışmacılar gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun keyifli sunumuyla yayınlanan yarışmanın son bölümünde neler yaşandı?

Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan Dilay Buse Yıldız, kazanacağı ödülü eğitiminde kullanmak istediğini söyledi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 19 yaşındaki yarışmacı ikinci baraj sorusunu geçmeye çok yaklaştı. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Otuz Beş Yaş' şiiri ile ilgili soru genç yarışmacıyı oldukça zorladı.

İşte, Milyoner yarışmacısı Dilay Buse Yıldız'ı zorlayan o soru;

Hangi şiirde, İlahi Komedya'nın şairinin adı geçer?

a- Kaldırımlar

b- Göğe Bakma Durağı

c- Lavinia

d- Otuz Beş Yaş

Cevap: Otuz Beş Yaş

Dilay Buse Yıldız'ın İlahi Komedya şairi ile ilgili soruya verdiği yanıtı izlemek için tıklayın.

Televizyonda spor editörlüğü ve radyoda spor programcılığı yapan 41 yaşındaki Mahmut Küçükay, Milyoner'de oldukça iyi bir performans sergiledi. İkinci baraj sorusunu geçen Küçükay, yarışma öncesinde belirlediği hedefe de ulaşmış oldu. Mahmut Küçükay, 'Yeşilçam sorusu' ile kazanacağı ödül miktarını yükseltmeye çalıştı.

Mahmut Küçükay'ın yanıt aradığı Yeşilçam sorusu şöyleydi;

1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için bir otele girmek isterken kapıda tartaklanmıştır?

a- Cilalı İbo

b- Turist Ömer

c- Keloğlan

d- Tarkan

Doğru Cevap: Turist Ömer

Usta oyuncu Sadri Alışık, Turist Ömer filmindeki kostümleriyle çekime gittiği esnada önce hırsız olduğu şüphesiyle durduruldu, ardından bir otelin kapısında tartaklandı.

Milyoner yarışmacısı Mahmut Küçükay Sadri Alışık sorusuna ne yanıt verdi? İzlemek için tıklayın.

Kim Milyoner Olmak İster'e performansıyla damga vuran isim ise Bahar Kamçılı oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki yarışmacı, kazanacağı ödülü eğitimi için harcamak istediğini dile getirdi. Genç yarışmacı, performansıyla izleyenlerden alkış aldı. Önce 50 bin TL değerindeki soruyu açtıran Kamçılı, ardından 100 bin TL değerindeki soruyu gördü.

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Bahar Kamçılı'nın karşılaştığı sorular;

1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarılıp çalınmış, fidye istenen eşi, eşinin bunu saçma bulacağını söyleyerek hiçbir şey ödememiş, sonrasında hırsızlar yakalanmıştır?

a- Elvis Presler

b- John F. Kennedy

c- Charlie Chaplin

d- Albert Einstein

Doğru Cevap: Charlie Chaplin

Adını dünya sinema tarihine yazdıran Charlie Chaplin'in naaşı, 1978 yılında küçük bir İsviçreli grup tarafından kaçırılmak istendi. Hırsızlar amacına ulaşamadı.

Milyoner yarışmacısı Bahar Kamçılı Charlie Chaplin sorusu karşısında neler yaşadı? İşte, o anlar.

18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?

a- Paris

b- Viyana

c- Berlin

d- İstanbul

Doğru Cevap: Paris

1871'de Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunun ilan edildiği şehir Fransa'nın başkenti Paris'ti.

Başarılı yarışmacı Bahar Kamçılı, Alman İmparatorluğu sorusuna ne yanıt verdi?

Milyoner'e İstanbul'dan katılan 28 yaşındaki Gizem Yıldırım'ın amacı diğer yarışmacılardan biraz daha farklıydı. Hayatını 'modellik' yaparak kazandığını ifade eden Yıldırım, kendi mesleğindeki insanlara karşı bir ön yargı olduğunu belirtti. Yıldırım, yarışmaya katılma sebebinin bu algıyı kırmak olduğunu dile getirdi. Yarışmacı Gizem Yıldırım, Yüzüklerin Efendisi film serisi ile ilgili soruya ne yanıt verdi?

İşte Milyoner yarışmacısının Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmleri ile ilgili sorusu;

"Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" adlı film serilerinde Gandalf karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

a- Ian Mckellen

b- Ralph Fiennes

c- Gabriel Magnotta

d- Patrick Stewart

Doğru Cevap: Ian Mckellen

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film serilerinde Gandalf karakterini canlandıran oyuncu Ian McKellen oldu. McKellen, başarılı performansıyla filmin akılda kalan isimlerindendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Gizem Yıldırım'ın soruya cevap aradığı anları izlemek için tıklayın.

Kim Milyoner Olmak İster'e Hakkari'den katılan Zafer Cesur Öpengin, kazanacağı ödülle seyahat etmek istediğini ifade etti. 26 yaşındaki Hakkarili yarışmacı, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi. Şu sıralar Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir meslek lisesinde öğretmen olarak çalıştığını dile getiren yarışmacı, tarih sorusu karşısında zorluk yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Zafer Cesur Öpengin'i zorlayan tarih sorusu ise şöyle;

Friglerin başkenti Gordion'un ve Lidyalıların başkenti Sardes'in kalıntılarını gezen biri sırasıyla hangi iki ile gitmiştir?

a- Ankara ve Manisa

b- Kütahya ve Aydın

c- Eskişehir ve Denizli

d- Sakarya ve İzmir

Doğru Cevap: Ankara ve Manisa

Frigya'nın başkenti Gordion günümüzde Ankara il sınırları içinde kalırken Lidya'nın başkenti Sardes ise Manisa sınırları içinde yer alıyor. Üniversite eğitimini Manisa'da tamamlayan Zafer Cesur Öpengin'in soruya verdiği cevap ne oldu?

İşte Milyoner yarışmacısı Zafer Cesur Öpengin'in o anları.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecana katılmak ve ödül kazanmak için siz de hemen başvuru yapabilirsiniz.

Milyoner yarışmacısı olmak için hemen tıklayın.