Azade Hanım hapse mi girecek? Kalp Yarası 18. Bölüm pazartesi atv’de

Kalp Yarası yeni bölüm fragmanları, izleyicileri meraklandırdı. Kalp Yarası 18. Bölüm Sancakzade Ailesi’nin çatırdayışının başlangıcı mı olacak? Yeni bölüm öncesi hangi anlar sosyal medyada çok konuşuldu?

Kalp Yarası 18. Bölüm fragmanı ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Yayınlanan iki fragmanda da Sancakzade Ailesi içinde yaşananlar gündem oldu. Baha'nın öldürülmesinden dolayı suçlanan Ayşe'nin suçsuzluğu ispatlanıyor mu?

Skandal ortaya çıkıyor

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'nda yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Kalp Yarası 18. Bölüm'de Ferit, annesi Azade Sancakzade'nin sakladığı görüntülere ulaşıyor. Ayşe'nin suçsuzluğunu ispat edecek görüntülerin ortaya çıkması, Sancakzade Ailesi içinde derin bir huzursuzluğa yol açıyor. Skandalın ortaya çıkması ile Ferit, önemli kararlar almanın eşiğine geliyor.

Azade'nin Ayşe'yi temize çıkaracak görüntüleri saklaması Varoğlu Ailesi'ni de karıştırıyor. Hande'nin köşeye sıkışması, onun da kritik kararlar almasına neden oluyor.

Ferit ve Ayşe, yeni bir hayatın hayallerini kuruyor

Yaşanan sıkıntılara rağmen Ferit ve Ayşe, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçiyor. Mirza ise Ayşe ile Ferit'in her anını takip ederek ikilinin hayatına dahil olmaya çalışıyor.

Yaman ise yıkılmanın eşiğine gelen Sancakzade Ailesi'ne karşı planlarını devam ettiriyor. Antakya'nın köklü ailesinden intikam almak için her türlü yolu deneyen Yaman'ın planlarını ise Hande bozmaya çalışıyor.

Kalp Yarası 18. Bölüm tanıtımlarında görülen diğer bir önemli detay ise Sinan ve Ferit arasında yaşananlar oldu. Sinan'ın Ferit'e attığı tokat fragmanın en dikkat çeken noktalarından biri olarak göze çarptı.

İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Yarası 18. Bölümü ile 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Kalp Yarası 18. Bölüm 1. Fragman izle.

Kalp Yarası 18. Bölüm 2. Fragman izle.