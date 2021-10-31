Milyoner’de 50 bin TL değerindeki soru! “İngiltere ve Galler’de 1961’e kadar…”

Kim Milyoner Olmak İster, tüm heyecanıyla devam ediyor. atv’nin büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programında Seyfettin Ersan Erol ne kadar ödül kazandı? İşte Milyoner’de yaşananlar…

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında devam ediyor. Birbirinden farklı sorularıyla gündemden düşmeyen Milyoner, yine başarılı yarışmacılarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Seyfettin Ersan Erol, ekranların en uzun soluklu bilgi yarışmasında hayallerine ulaşmaya çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans yaptığı yılların ardından girişimci olarak hayatına devam ettiğini ifade eden yarışmacı, ABD'de online yemek sipariş uygulaması kurduğunu belirtti. Türkiye'de örneklerine rastladığı girişimin ABD'de yaşadığı bölgede olmadığını dile getiren Erol, bu açığı kendilerinin kapattığını söyledi. Erol, "internetten yemek siparişi" girişimlerinin, sektörün büyük bir firması tarafından satın alındığını anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de de iyi bir performans gösteren Seyfettin Ersan Erol, Kenan İmirzalıoğlu'nun 50 bin TL'lik sorusunu yanıtlamaya çalıştı. Milyoner yarışmacısı, İngiltere ve Galler ile ilgili soruyu doğru cevapladı mı?

Milyoner yarışmacısı Seyfettin Ersan Erol'un yanıt aradığı o soru şöyle;

İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar hangisi yasal olarak suç kabul edilmiş ve onu yapanlar çeşitli hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır?

a- İşe izinsiz gitmemek

b- İntihar girişiminde bulunmak

c- Kraliçeyi selamlamak

d- Ev içerisinde kedi beslemek

Doğru Cevap: İntihar girişimde bulunmak

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Seyfettin Ersan Erol, 50 bin TL değerindeki soruda oldukça zorlandı. İlk olarak telefon jokerini kullanan başarılı yarışmacı, bununla yetinmedi. Erol, çift cevap joker hakkını da kullanarak sorununun doğru yanıtına ulaştı. İngiltere ve Galler'de 1961'e kadar suç kabul edilen davranışın 'intihar girişiminde bulunmak' olduğu ortaya çıktı.

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