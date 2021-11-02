Anne – kız anlaşacak mı? Anne Ümit Aslan’ın, kızı Gülseren Apaydın’ı ikna çabası…

atv’nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol’da yine gündem belirledi. Yüzde 50 zihinsel engelli Gülseren Apaydın ile anne Ümit Aslan arasında neler yaşandı?

Yüzde 50 zihinsel engelli kızının ailesinin yanına dönmesini isteyen bir anne, 4,5 aylık hamile olmasına rağmen eve dönmeyi reddeden bir genç kadın. Esra Erol'da büyük bir heyecanla takip edilen konuda sonuç ne olacak? Ümit Aslan, kızı Gülseren Apaydın'ı eve dönmeye ikna edecek mi? Karnındaki bebeği istemeyen Gülseren Apaydın'ın fikri değişti mi?

Ümit Aslan, kızını bırakmak istemiyor

Anne – kız arasında gergin anların yaşandığı konu, Esra Erol izleyicilerini ekran başına kilitledi. Annesiyle arasında büyük bir gerilim olan Gülseren Apaydın'ın, defalarca annesi Ümit Aslan'ın üzerine yürüdü. Genç kadının davranışları büyük ses getirirken talihsiz anne, kızını bırakmak istemediğini vurguladı.

Madde satıcılarının ve kullanıcılarının bulunduğu bir çetenin elini düştüğünü ifade eden Apaydın'ın feryadı gözyaşları izleyicileri de derinden etkiledi. Yüzde 50 zihinsel engeli bulunan genç kadının tavırlarına dikkat çeken Esra Erol, Gülseren Apaydın'ın ailesinin yanına dönmesi gerektiğinin altını çizdi. Her fırsatta ailesinin yanına dönmeyeceğini açıklayan Apaydın, bu konudaki son kararını verdi. Genç kadın, "Ailemin yanına dönmeyeceğim" sözlerini kullandı.

Bebeğinin cinsiyetini canlı yayında öğrendi

Annesiyle tartışmaları gündeme oturan Gülseren Apaydın, "Doğunca bakmak istemiyorum" dediği bebeğinin cinsiyetini öğrendi. İlk kez bebeğinin kalp atışlarını duyan genç kadın büyük bir heyecan yaşadı. Apaydın, bebeğinin cinsiyetinin 'kız' olduğunu ilk kez canlı yayında duydu. Esra Erol canlı yayınında büyük heyecan yaşayan anne adayı, daha önce bebeği hakkında söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Apaydın, "Doğurunca bakmak istemediğimi söyledim ama öyle olmuyormuş. Kalp atışlarını duyunca çok heyecanlandım" dedi.

Ailesinin yanına gitmeyi reddeden Gülseren Apaydın'a her zaman sahip çıkacağını dile getiren Esra Erol, "Bir kurum Gülseren'e sahip çıkana kadar onu buradan göndermeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

Her bölümü ile gündem olan Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.