Osman Bey'in hareket planı Nikola'yı dağıttı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 69’uncu bölümünde, tekfurların birbirinden değerli mallarının bulunduğu kervana baskın yapan Osman Bey, bir taşla iki kuş vurdu.

Nikola'nın elindeki sınır kasabasını fetheden Osman Bey, yaptığı zekice planlan Tekfur Nikola'nın aldığı tüm önemleri boşa çıkardı ve kervandaki mallara el koydu!

Malhun Hatun'un elde ettiği istihbarat sayesinde tekfurların Şam'dan büyük bir kervan getirdiğini öğrenen Osman Bey, stratejisini kurdu ve harekete geçti. Osman Bey'in hamlesinden korkan Tekfur Nikola ise kervanın korunması işini bizzat üzerine aldı.

Osman Bey, kervanın İnegöl sınırındaki bir köyden geçeceğini hesaplayarak Papaz Gregor'u alpleriyle birlikte bu köye gönderdi. Papaz Gregor, köyün Hıristiyan halkına Osman Bey'in adaletini ve tekfurların kendisini nasıl kullanmaya çalıştığını anlattı. Papaz Gregor ayrıca Söğüt'teki Hıristiyan ahalinin Osman Bey yönetiminde nasıl rahat yaşadığını da açıkladı.

Bu hamlenin ardından planını uygulamaya koyan Osman Bey, cenge katılmayan isteyen Malhun Hatun'u da alarak harekete geçti. Kılık değiştirmiş alplerinin bir kısmını köye yerleştiren Osman Bey, Tekfur Nikola'nın hamlesine karşı da hazırlıklıydı.

Köyü koruyan askerler kısa sürede etkisiz hale getirilirken, Osman Bey, Papaz Gregor'u da yanına alarak halka şu sözlerle seslendi: "Ben ki Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Kayı'nın beyiyim! Beni bileniniz bilir! Lakin bilmeyeniniz de bundan böyle bilecek! Biz fethettiğimiz toprakları tarumar etmeyiz, ihya ederiz! Vatan biliriz! Ve biliriz ki zulüm ile âbâd olanın, ahireti berbat olur! Bu sebeple biz bir tek Allah'tan korkarız! Bizim kanunumuz onun kanunudur! Ve bundan gayrı, malınız da canınız da inancınız da benim himayem altındadır! Vergileriniz yarı yarıyadır! Gönlünüzü ferah tutasınız!"

Papaz Gregor da "Ahali! Ben bir zamandır Osman Bey ile yaşarım… Beni hapsedemezsiniz dedikçe, hapis değilsin konuksun derdi! Bu süre zarfında gördüm ki, Osman Bey'in sancağı altında esaret yoktur! Ancak hürlük, adalet ve merhamet vardır" sözleriyle Osman Bey'i destekledi. Bu sözler üzerine, tekfurların zulmünden kurtulan ahali büyük bir sevinç yaşadı.

Ahali evlerine dağıldığı sırada Tekfur Nikola emrindeki birliklerle birlikte çıkageldi. Elindeki kozu oynayıp parayla satın aldığı Katalanları sahaya süren Nikola, bu hamlesiyle Osman Bey'i alt edeceğini düşündü ancak Osman Bey de planını yapmıştı. Köye gizlenmiş Turgut Bey ve alplerinin ortaya çıkması ile Tekfur Nikola neye uğradığını şaşırdı. Savaşın zora girdiğini gören Katalanlar da geri çekilmeye başlayınca Osman Bey'in zaferi perçinlenmiş oldu.

Düşmanın çekilmesinin ardından Osman Bey ve Kayı alpleri köydeki duruma hakim oldu. Köyün dört bir yanı Kayı bayrakları ile süslenirken, Osman Bey coşkulu tezahüratların ardından alplere şöyle seslendi: "Ben ki Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Gayrı bu köy Türkün mülküdür. Kara yeleli doru atlarla, tunç bilekli yiğit alplerle bir hayalin peşinde dolu dizgin koştuk! Bir menzile vardık elhamdülillah! Bir toprağı daha vatan kıldık elhamdülillah! Lakin bu dava bir ömürden ötedir! Daha fethedilecek nice kaleler, hükmedilecek nice şehirler vardır! Zalimin boyunduruğu altında nice mazlum vardır! Lakin adalet kılıcım onların boğazlarına eskisinden daha da yakındır! Şimdi hepsi sırasını beklesin! Aleme nizam, gönüllere huzur, küffara gazap geliyor!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 69'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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