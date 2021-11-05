atv’ye ödül yağmuru!

atv'nin reyting rekortmeni dizileri ve başarılı programları İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin belirlediği, bu sene yedincisi düzenlenen "Altın 61 Ödülleri"nde ödüllerine kavuştular.

Dün akşam gerçekleşen ödül töreninde hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden Kuruluş Osman, "Yılın En İyi Dizisi", Burak Özçivit, "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film ise "Yılın En İyi Yapımı" kazandı.

Hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşıyan boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapan Esra Erol ise "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" ödülüne, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bulan, aileleri kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülüne, Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in başarılı oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun "Yılın Yıldızı Parlayan Oyuncusu" , Onur Seyit Yaran ise "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.