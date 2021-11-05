Dünyaca ünlü filmler Milyoner’de! Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Zincirsiz ve Rezervuar Köpekleri…

Kim Milyoner Olmak İster soruları ile gündem olmaya devam ediyor. Efsane yarışma programındaki Quentin Tarantino sorusu cevabıyla şaşırttı.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarına gelen programda yarışan Alper Sezer, zorlu adımları teker teker geçerek ikinci baraj sorusuna ulaştı. 29 yaşındaki yarışmacı sinema alanından gelen soruda iki joker hakkını kullanarak yoluna devam etmeye çalıştı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak genç yaşta yöneticiliğe yükseldiğini ifade eden Alper Sezer, Kim Milyoner Olmak İster'de de oldukça iyi bir performans sergiledi. Üniversite dönemlerinde kısa film yarışmalarını düzenlediğini dile getiren yarışmacının sinema sorusunda takılması izleyenleri şaşırttı. Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Zincirsiz ve Rezervuar Köpekleri gibi dünyaca ünlü filmlerin sorulduğu soru izleyenleri de meraklandırdı.

İşte Milyoner yarışmacısı Alper Sezer'i zorlayan sinema sorusu;

Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı "Ucuz Roman", "Soysuzlar Çetesi", "Zincirsiz" ve "Rezervuar Köpekleri" adlı filmlerin dördünde de rol alan kimdir?

a- Brad Pitt

b- Quentin Tarantino

c- Leonardo DiCaprio

d- John Travolta

Doğru Cevap: Quentin Tarantino

Efsane filmlerin yönetmenliğini de yapan usta isim Quentin Tarantino, soruda yer alan dört filmde de oynadı. Yarışmacı, kendisini barajın üstüne taşıyacak soru için hem yarı yarıya hem de telefonla joker hakkını kullandı. Sezer, Quentin Tarantino cevabıyla kazandığı ödül miktarını 30 bin TL'ye taşıdı.

atv'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak için hemen başvuru yapabilirsiniz.