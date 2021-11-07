Kim Milyoner Olmak İster'de ABD sorusu: "Troy Leon Gregg ne zaman öldü?"

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster heyecan dolu bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 22 yaşındaki genç yarışmacı Aslı Şengül Milyoner'de ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı...

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de devam ediyor. Soruları ve yarışmacılarıyla bir fenomen haline gelen Milyoner'de yine ilginç anlar yaşandı. Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı Aslı Şengül, iyi bir performans göstererek ikinci baraj sorusunu geride bıraktı.

İzmir Bergamalı yarışmacı Aslı Şengül, yarışmada hedefi olmadığını belirtse de kazanacağı miktarla borçlarını kapatmak istediğini söyledi. Koç Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan başarılı yarışmacı, dört yıllık bölümünü üç buçuk yılda bitireceğini vurguladı. 22 yaşındaki Aslı Şengül, 50 bin TL'lik soru için yarıştı.

İşte Milyoner yarışmacısı Aslı Şengül'e sorulan 50 bin TL değerindeki o soru;

1980'de ABD Georgia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?

a- Firar ettiği gece

b-Firarından bir hafta sonra

c- Firarının birinci yıl dönümünde

d- Firarının kırkıncı yıl dönüm��nde

Doğru Cevap: Firar ettiği gece

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı kendisine 50 bin TL kazandırabilecek soruyu cevaplamadan önce çift cevap joker hakkını kullandı. Yarışmacı, ilk yanıtında doğru cevabı buldu. Aslı Şengül cevabın açılmasının ardından buruk bir sevinç yaşasa da yarışmada yoluna devam etti.