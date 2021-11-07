Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı İdil Celiloğlu hangi soruda çift cevap joker hakkını kullandı? İşte Milyoner’de sorulan coğrafya sorusu…

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşan program, milyonları ekran başına kilitliyor. Yeni para ağacıyla yarışmacılarını daha yüksek para ödülleriyle buluşturan Milyoner'de yarışan İdil Celiloğlu da oldukça iyi bir performans sergiledi.

1986 yılında İzmir'de doğan yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de hayallerine ulaşmaya çalıştı. Önce Galatasaray Lisesi'nden, ardından Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olan başarılı yarışmacı Milyoner'de ne kadar ödül kazandı? Yakın zamanda anne olan yarışmacı, 50 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı İdil Celiloğlu'na sorulan o soru;

Türkiye'de, İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?

a- Bursa

b- İzmir

c- Kocaeli

d- Ankara

Doğru Cevap: Kocaeli

Milyoner yarışmacısı İdil Celiloğlu, 50 bin TL değerindeki soru için çift cevap joker hakkını kullandı. Başarılı yarışmacı ilk olarak "Bursa" yanıtını verirken sonrasında "İzmir" cevabını verdi. Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e 30 bin TL kazanarak veda etti.