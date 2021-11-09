İlginç davranış! Kendisini odaya kilitleyerek canlı yayına çıkmak istemedi

Bir ay önce Çankırı’dan kaybolan Hanife Fındık’tan hala haber alınamazken eşi Bayram Fındık’ın davranışı olay yarattı. Bayram Fındık, Müge Anlı canlı yayınına katılmamak için kendisini odaya kilitledi.

Hafta içi her gün birbirinden ilginç konularıyla gündem olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan olay atv izleyicilerini şoke etti. Bir aydır 27 yaşındaki eşi Hanife Fındık'tan haber alınmayan Bayram Fındık, Müge Anlı canlı yayınına katılmamak için kendisini odaya kilitledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert muhabiriyle konuşmak istemeyen Fındık'ın ilginç tavrı şaşkınlıkla karşılandı. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı'nın çabaları kısa bir süreliğine de olsa sonuç verdi. 31 yaşındaki Bayram Fındık, kendisini kilitlediği odadan çıkarak açıklamalarda bulundu.

Kendisini ifade etmekte güçlük çektiğini dile getiren Bayram Fındık, "Sorular karşısında panik yapıyorum. Suçlu durumuna düşüyorum. O yüzden kendimi odaya kilitledim" sözlerini kullandı. Eşinin kaybolmasıyla bir ilgisi bulunmadığını öne süren Fındık, "Karım, kendi iradesiyle çekip gitti" diye konuştu.

Bir çocuk annesi Hanife Fındık nerede?

Hayvancılıkla uğraştığı belirlenen Fındık çiftinin 250 hayvanın bakımını üstlendiği ortaya çıktı. Kendisinden bir aydır haber alınamayan bir çocuk annesi kadının bir süredir hayvancılıkla uğraşmak istemediği öğrenildi. Bayram Fındık'ın iddiası ise bu yönde oldu. Fındık, eşinin evden ayrılma sebebini buna dayandırırken kayıp kadının annesi Şerife Kükner ise damadını suçladı.

Müge Anlı'da gündem olan Hanife Fındık nerede? Genç kadın hayatta mı? Hanife Fındık öldü mü? Tüm bu sorulara, atv ekranlarında yanıt aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.