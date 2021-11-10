Osman Bey'e hain pusu!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 70’inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası ve Türkmenler üzerindeki ticaret baskısını sona erdirmek için Nikea’ya gitmeye karar veren Osman Bey, yolda Tekfur Nikola ve Katalanların kurduğu tuzağa düştü!

Kayı Obası'ndaki ajanı sayesinde Osman Bey'in Nikea'ya gitme planını haber alan Tekfur Kosses, bu bilgiyi Tekfur Nikola ve Tekfur Rogatus'la paylaştı. Tekfur Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürme işini üzerine alarak Katalan savaşçılarla anlaştı ve gücüne güç kattı.

Pusu ihtimaline karşılık Nikea'ya farklı bir yoldan gitmeyi tasarlayan Osman Bey, Malhun Hatun ve Kayı alpleri, yol üzerinde saldırıya uğramış bir at arabasına denk geldi. Alpler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumda bir terslik olduğunu sezen Osman Bey pusuyu fark etti ancak her şey için çok geçti. Osman Bey, Tekfur Nikola'nın attığı okla yaralandı.

Ok yağmuru altında kalan Kayılar derhal savaş pozisyonu alırken, Tekfur Nikola "Osman! Buradan sağ çıkamayacaksın! Bu sefer kurtuluş yok!" sözleriyle meydan okudu. Osman Bey ve alplerinin ayrı düştüğünü gören Nikola, Osman Bey'e doğru yöneldi. Osman Bey yaralı olmasına rağmen Nikola'yı alt etti ancak araya giren Bizans askerleri Tekfur Nikola'yı kurtardı. Etrafı sarılan Osman Bey ve Malhun Hatun kahramanca çarpışarak çemberi yardı ve ormana daldı. Katalan savaşçılar Anselmo ve Diego da ikilinin peşine takıldı.

Yaralı haldeki Osman Bey ve Malhun Hatun güvenli bir yer bulmaya çalışırken, Katalan savaşçılar tarafından fark edildi. Malhun Hatun, Diego'yu, Osman Bey ise Anselmo'yu alt etmeyi başardı. Bu sırada Nikola ve askerlerinin seslerinin duyulması ile karanlığın bastırmasından da faydalanan Osman Bey ve Malhun Hatun bir mağaraya saklanarak izini kaybettirmeyi başardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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