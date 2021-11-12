Kırmızı minibüs hayalini Milyoner’de gerçekleştirebilecek mi? İşte Muharrem İlhan’ın hayali!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Muharrem İlhan, farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı yarışmacı, kırmızı minibüs hayalini hayata geçirebilecek mi?

atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yine büyük bir heyecan yaşandı. Hayalini kurdukları ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar Kenan İmirzalıoğlu'nun soruları karşısında ter döktü. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Milyoner'de yarışmacı koltuğuna oturan Muharrem İlhan ne kadar ödül kazandı?

Anlattığı hikayelerle Kenan İmirzalıoğlu'nu hem güldüren hem hüzünlendiren Muharrem İlhan, ilginç hayatıyla dikkat çekti. Bir akrabası aracılığıyla tamir ettirmek istediği arabasını kaybettiğini söyleyen yarışmacı, bu sebeple "Aklın Varsa Tek Takıl" isimli bir şarkı yazdığını dile getirdi. Şarkının oldukça popüler hale geldiğini ifade eden İlhan, başına gelenleri esprili bir dille anlattı. Başına gelen olayların ardından resmi olarak kendisine dava açmak istediğini söyleyen Muharrem İlhan, savcılığa kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Muharrem İlhan neden kendisinden davacı oldu?

Çocuklarından da zaman zaman şikayetçi olduğunu ifade eden İlhan, "Üniversite sınavına hazırlanırken çocuklarımla tartıştım. 'Dershaneye para veriyoruz gitmiyorsunuz, ben girsem daha iyi puan alırım' dedim. Şimdi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyorum. Kızımla aynı üniversitedeyiz" sözlerini kullandı.

Milyoner'de başarılı bir yarışma çıkaran Muharrem İlhan, ikinci baraj sorusuna ne cevap verdi? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı daha yüksek bir ödüle taşıyabilecek olan o soru;

2021'de "The Father" adlı filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscarı"nı kazanan ve oyunculuk dalında Oscar ödülü kazanan en yaşlı kişi olan oyuncu kimdir?

a- Anthony Hopkins

b- Jake Gyllenhaal

c- Jack Nicholson

d- Al Pacino

Doğru Cevap: Anthony Hopkins

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Muharrem İlhan, soruda yarı yarıya joker hakkını kullandı. Başarılı yarışmacı soruya doğru cevap vererek yoluna devam etti. Muharrem İlhan, yarışma sırasında babasını da anarak "kırmızı bir minibüs" almak istediğini söyledi. İlhan, ikinci baraj sorusunu geçerek bu hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

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