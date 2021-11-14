Destan ile izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak!

atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı Destan için geri sayım başladı.

Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.

Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak Destan dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Destan çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.