Uluslararası ödüle doymayan Milyoner yarışmacısı, Kenan İmirzalıoğlu’nu gururlandırdı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Eren Ekrem Kallıkçı, başarılı projeleriyle ekran başındaki izleyicilerin takdirini kazandı. Koç Üniversitesi’nde tam bursu olarak Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyan Kallıkçı, Çin’de kazandıkları ödülü anlattı.

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster atv ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de yarışan Eren Ekrem Kallıkçı, başarılarıyla izleyenleri gururlandırdı. Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük bir hayranlıkla dinlediği genç yarışmacı, uluslararası yarışmalardaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Felçli babaannesinden yola çıkarak proje üretti

Lise yıllarından bu yana yazılım ve robotik alanında projeler ürettiğini dile getiren genç yarışmacı, Çin'de kendilerine ödül kazandıran 'zihin kontrollü akıllı ev' projesini anlattı. Kallıkçı, "Babaannem felçli olduğu için onun hayatını kolaylaştıracak bir proje üzerinde çalıştım. Ardından, beyinle harekete geçen bir cihaz tasarladım. Beyinle kontrol edilen bir başlık sayesinde fiziksel bir harekete gerek kalmadan, beyinle istenen işin yapılmasını sağlayan bir proje ortaya çıkardım" sözlerini kullandı. Projenin Çin'in başkenti Pekin'den altın madalya ile döndüğünü anlatan Eren Ekrem Kallıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerine ödül verdiğini söyledi.

Üniversite sınavında ilk 400'e girmeyi başaran genç yarışmacı, şimdilerde projelerine devam ettiğini vurguladı. Tübitak'ın kendilerini ABD'de bir projeye gönderdiğini ifade eden Kallıkçı, "Orada da doktorlara destek olabilecek bir projeyle özel ödül kazandık. MR görüntüleri üzerinden beyin tümörünü tespit edebilen bir makineyle bu ödülü aldık" dedi.

Kallıkçı, Kim Milyoner Olmak İster'de ödül kazanması durumunda projelerine yatırım yapacağının altını çizerken Kenan İmirzalıoğlu'nun da takdirini kazandı. Başarılı oyuncu ve sunucu İmirzalıoğlu, "Gözlerim yaşardı. Sen bu şekilde devam edersen başaramayacağın hiçbir şey yok" diyerek yarışmacıya destek verdi.