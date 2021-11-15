Yörük kızı Müslüme Yağal nerede? Küçük kız için arama çalışmaları sürüyor

Türkiye, Mersin’de kaybolan Müslüme Yağal’i konuşuyor. 2.5 yaşındaki yorük kızını bulmak için ekipler seferber olurken aile, kızlarının kaçırıldığını düşünüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinden kaybolan 2.5 yaşındaki yörük kızı Müslüme Yağal için arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Jandarma, AKUT ekipleri, izciler ve köylüler küçük kızı bulmak için canını dişine takarken Müslüme'nin gözü yaşlı annesi Selvi Yağal da iyi bir haber almayı bekliyor. Ailenin yaşadığı yörük çadırına yakın noktada bir taşın üstünde bulunan kan izleri ise akılları karıştırdı. Kan izlerinin Müslüme Yağal'a ait olup olmadığı DNA incelemesinin ardından belli olacak.

Sarıkeçili Yörükleri olarak da bilinen Yağal Ailesi, 2.5 yaşındaki kızlarının kaçırıldığından şüpheleniyor. Kendisi yörük çadırında yemek yaptığı sırada Müslüme'nin ortadan kaybolduğunu dile getiren anne Selvi Yağal, "Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Tek başına nereye kadar gidebilir? Daha yeni yürüyen bir çocuktu" dedi.

"Ormanda olsa bulunurdu"

Daha önce Konya'da büyük kızlarının kaçırıldığını ifade eden baba Mehmet Yağal, "Kızımı evlenmek amacıyla kaçırmışlardı ama engel oldum. Başka da bir düşmanımız yok" sözlerini kullandı. Küçük kızın kaçırıldığından endişe duyan baba, "Koca bir ordu kızımı arıyor. Ormanda olsa şimdiye kadar bulunurdu. Hayvan parçalasa elbiseleri kalırdı" diye konuştu.

Yörük kızı Müslüme için arama çalışmaları dört bir koldan sürerken Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi de anbean gelişmeleri takip ediyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği olayla ilgili tüm detaylar atv ekranlarına taşınıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.