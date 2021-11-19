Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 113'üncü bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Hakan Züleyha'ya duygularını itiraf etti.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 113'üncü bölümü #KarmaşıkDuygular etiketiyle gündem oldu.

Demir'in ölümüyle ilgili sırlar açığa çıktı

Demir'in cesedinin bulunduğunu öğrenen Züleyha fenalaştı. Savcı, cinayetin baskın günü gerçekleştiğini düşünürken, Yamanlar'ın bir düşmanının olduğu da kanıtlanmış oldu. Züleyha'nın korkularını Lütfiye yatıştırırken, cinayeti Abdülkadir'in işlediğini düşünen Hakan onu bulup hesap sordu. Abdülkadir, tüm suçu Bedir'in üstüne yıkarak Hakan'ın gazabından kurtulmayı başardı.

Fikret ve Betül, Hakan Gümüşoğlu'nun peşine düştü

Züleyha, şirkette olanları Fikret'e anlattığı için Betül'e olan güvenini yitirmişken, Betül, öğrendiği yeni bir bilgiyle yine soluğu Fikret'in yanında aldı. Betül, birinin Hakan Gümüşoğlu ismiyle Mersin'de bir otele giriş yaptığını söyleyince Fikret ve Betül, yollara düştü. Hakan'ın kaldığı odaya çıkmayı başaran Fikret ve Betül, Hakan'a dair bir iz bulamadı ancak otelde gerçekleşen bir polis baskını sonucu ikili kameralara yakalandı.

Şermin ve Füsun'un dostluğu bitti

Gaffur ve Raşit, satın aldığı arsaların değerlendiğini öğrenince sevinçten havalara uçtular. Artık zengin olan Gaffur ve Raşit'in sözleri karşısında soluğu Füsun'un yanında alan Şermin, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Füsun, onu arsalar konusunda bilerek yanlış yönlendirdiğini söyleyince iki arkadaş sert bir kavgaya tutuştu.

Züleyha, Hakan'ın duygularına karşılık verecek mi?

Hakan, Züleyha'yı konaktan alıp yemeğe çıkardı. Baş başa konuşabilmek için restoranı kapattıran Hakan, Züleyha'ya ilan-ı aşk etti. Züleyha onun sözlerine karşılık veremeden, Hakan Züleyha'ya şaşırtıcı bir hamlede bulundu ve romantik anlar yaşandı.