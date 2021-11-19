Yalnız Kurt ilk tanıtımı ile çok konuşuldu

Osman Sınav imzalı atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı yoğun ilgi ile karşılandı. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; ülkede yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.