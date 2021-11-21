Gözyaşları Kadir için sel oldu, Türkiye Kardeşlerim'i izledi!

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 29. Bölümüyle Tüm Kişiler’de en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %10,24 izlenme oranı ve %24,24 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sosyal medyada Kardeşlerim fırtınası

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizinin 29.bölüm etiketi #SenÖlürsen, dizi başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #SenÖlürsen etiketinin 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Aynı zamanda #Kardeşlerim etiketi de TT listesinde 2. Sıradaydı.

Kardeşlerim 29. Bölümde neler yaşandı?

Kadirîn ölümüyle kardeşler paramparça oldu!

Kaan'ın intikam planı büyük bir felaketle sonuçlandı. Akif'in babasını ölüme ittiği videoyu izleyen Kadir çılgına döner. Akif'ten hesap sormaya giden Kadir kendi eceline gittiğinin farkında değildir. Akif'i hırpalayan Kadir'i Kaan zor sakinleştirir. Gerçekleri öğrendiğini anlayan Akif, Kadir'in peşine düşer. Ancak bu kovalamaca kaza ile sonuçlanır. Üstelik Kadir'e çarpan Melisa'dır. Hastaneye kaldırılan Kadir, uzun süre dirense de ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkamaz. Bu erken veda tüm kardeşleri darmadağın eder. Ömer'in aradığı destek ise annesi Suzan'dan gelir. Hatta bu kayıp Harika'nın bile yumuşamasına neden olur. Akif, kazada Melisa'nın yanında olan Süsen'i sustursa da kızını tutamaz. Kadir'in ölümünden kendini sorumlu tutan Melisa, çarpanın kendisi olduğunu söylemeye Asiyelere gitmek ister. Ancak Akif müdahale eder ve Melisa'yı ortalık yatışana kadar uzaklaştırır.Kadir'in cenazesinde ise gözyaşları sel olur.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle Cumartesi akşamları atv'de!