İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kim? Cinayetin sebebi kıskançlık mı?

Esrarengiz bir cinayete kurban giden 55 yaşındaki Hüseyin Yüksel’i kim öldürdü? 6 Kasım gecesi işlenen cinayetle ilgili sır perdesi ne zaman aralanacak?

İzmir'in Tire ilçesindeki bağ evinde 6 Kasım akşamı cinayete kurban giden 55 yaşındaki Hüseyin Yüksel'in öldürülme sebebi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. atv'nin ilgiyle izlenen programında olayın tanıklarıyla beraber, cinayet şüphelisi haline gelen Celal Soydan da söz hakkını kullanıyor. 'İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel'in katili kim' sorusunun yanıtı büyük bir merak uyandırırken çiftçinin kıskançlık nedeniyle öldürülmüş olma ihtimali öne çıkıyor.

Öldürülen çiftçiyle ilgili iddialar neler?

Tire'de iki arkadaşıyla birlikte alkol aldığı sırada av tüfeğiyle öldürülen Yüksel'in köydeki kadınlarla samimi ilişkiler kurduğuna yönelik iddialar dikkat çekiyor. Yüksel'in yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı kadınlar birinin ise Fadime Koç olduğuna yönelik iddialar bulunuyor. Fadime Koç, öldürülen çiftçinin Facebook hesabında kendisine ait bir fotoğrafı paylaştığını ifade ederken cinayetle ilgili şüpheler de genç kadının boşandığı eşi Celal Soydan'a yoğunlaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayet işlediğine yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlayan Soydan, program sırasında kendisini rahat hissetmediğini söyledi.

Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturma sürerken Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de konuyla ilgili tüm detaylar ele alınıyor.

Bağ evinde işlenen cinayetin faili kim?