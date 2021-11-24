Osman Bey, Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 72'nci bölümünde, tekfurlar tarafından kaçırılan Türk çocuklarını kurtarabilmek için her yolu deneyen Osman Bey, çocukların manastırda tutulduğunu öğrenince derhal harekete geçti.

Turgut Bey'in kuvvetleriyle birleşerek manastırı gözlem altına alan Osman Bey, planını anlattıktan sonra "Gerisini pusatlarımız halledecek. Lakin içerde evlatlarımız olduğunu unutmayın. Pusatlarınızı ona göre çalacaksınız" diyerek uyarıda bulundu. Osman Bey alplere at binme emri verdiği sırada, tekfur askerlerinden oluşan bir kuvvet ortaya çıktı.

Tekfur askerleri Osman Bey ve alplerini hızla çembere alırken, Nikola, Kosses ve Rogatus da ortaya çıktı. Osman Bey'e giden istihbaratı öğrenerek çocukları başka bir manastıra gönderen Tekfur Rogatus "Çocukları sana öyleyece vereceğimi mi sandın" diyerek böbürlendi. Tekfur Nikola, "Her pusudan sağ çıkamazsın Osman Bey, bu kez bitti" diyerek meydan okudu.

Sayıca üstün tekfur askerleri karşısında kahramanca direnen Osman Bey ve alpleri, kısa sürede duruma hakim oldu, ardından Osman Bey'in okçuları öne sürmesiyle çemberi yardı. Osman Bey tekfurların planını boşa çıkarırken Tekfur Kosses "Çocuklara gerçekten pek değer veriyor! Tuzağa hiç düşünmeden düştü!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 72'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sahneyi İzlemek İçin Tıklayın!