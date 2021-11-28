Kardeşlerim setinde kutlama

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizisi Instagram’da 1 Milyon aboneyi geçti! Bu başarı için sette tüm ekiple birlikte pasta kesildi.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, TV'deki başarısını sosyal medyada da göstermeye devam ediyor. 1 milyon aboneyi geçen @kardeslerim instagram hesabının bu başarısı geçtiğimiz gün sette pasta keserek kutlandı. Dizinin başarılı genç oyuncuları, "Her bir aboneye ayrı ayrı teşekkür ederiz." diyerek sevinçlerini izleyenlerle paylaştı.

Sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu

Sevilen dizi geçtiğimiz akşam 30. Bölümüyle ekranlara geldi. İzleyenlerin yüreğini burkan dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 30. Bölüm etiketi #BenimAbimÖldü, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #BenimAbimÖldü 8. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Kardeşlerim 30. Bölümde neler yaşandı?

Kardeşlerin zorlu sınavı

Kadir'in ölümü herkesi derinden sarsar. Arkasında kocaman boşluk bırakan Kadir'in yerini doldurmak zordur. Evi geçindirmek için Asiye temizliğe gider, Ömer de çalışmanın dışında o gece Kadir'e çarpanın kim olduğunun peşine düşer. Bunun içinin ilan verir. Asiye, Ömer ve Emel'in birbirine kenetlenmekten başka çaresi yoktur. Melisa ise tedavi için kliniğe yatırırlar. Bunu herkesten saklarlar. Nebahat ise gerçeği Akif'ten öğrenir. Tedaviye alınan ancak vicdan azabı ile kendini tüketen Melisa'nın ağzından tek kelime çıkmamaktadır. Akif delil olarak kullanılmaması için Melisa'nın telefonunu kırıp çöpe atar. Ancak telefonu çöpte gören Şengül alır tamir ettirir. Selfie çekimleri yaparken telefondaki başka fotoğraf ve kayıtları görür.

Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim, her Cumartesi saat 20.00'de atv'de.