Destan 2. Bölümü ile atv ekranlarına geliyor! Destan 1. Bölüm atv.com.tr'de

Ekranların yeni dizisi Destan, ilk bölümü ile heyecan fırtınası estirdi. Farklı hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Destan 2. Bölümü ile atv ekranlarına geliyor.

atv ekranlarının yeni dizisi Destan, 2. Bölümü ile 30 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Destan 1. Bölüm'de neler yaşandı?

Reyting listesinin zirvesine yerleşen Destan'ın ilk bölümüne Akkız'ın esir kadınları kurtarması damga vurdu. Güçlü ve savaşçı bir kadın olan Akkız, destansı hikayeleri ile ön plana çıktı. Alpagu Han'ın acımasız ve kararlı duruşu da ilk bölümün öne çıkan konularından oldu. Gücünü babasından alan Akkız ile hanında pek saygı görmeyen Batuga'nın hikayesinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Destan 2. Bölüm fragmanı ise büyük heyecana sahne oldu. Gök Hanlığı ve Dağ Hanlığı arasındaki çekişme devam ederken Akkız'ın zor duruma düştüğü görüldü. Alpagu Han'ın kardeşi Balamir Beg ile karşı karşıya gelen Akkız şimdi ne yapacak? Alpagu Han öldü mü? Gök Hanlığı taht savaşlarına mı ev sahipliği yapacak?

atv'nin iddialı dizisi Destan 2. Bölümü ile Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Destan 2. Bölüm 1. Fragman izle

Destan 2. Bölüm 2. Fragman izle