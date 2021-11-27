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DESTAN FRAGMAN
30 Kasım 2021, Salı 20:00
Destan - 2. Fragman

Destan 2.Bölüm Fragmanı

"Çift başlı kurdun pençesi sensin!"

Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar. Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır. Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır. Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir. Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

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