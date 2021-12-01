22 yıldır görmediği annesine kavuştu! Burcu Altuntaş’ın hikayesi Esra Erol’da

Esra Erol, yine bir mucizeye imza attı. Annesini en son 1 yaşında gören Burcu Altuntaş’ın hasreti sona erdi. atv ekranlarında yaşananlar herkesi duygulandırdı.

Esra Erol'da 22 yıllık anne hasreti sona erdi. Annesi Hatice Kaymaz'ı aramak için atv ekranlarında gözyaşı döken 22 yaşındaki Burcu Altuntaş, annesine kavuştu. Annesine karşı hiçbir zaman ön yargılı olmadığını dile getiren Altuntaş, "Böyle olması gerekiyordur, olmuştur. Şimdi sadece onu dinlemek istiyorum" diye konuştu.

"Annemden hesap sormayacağım"

Annesinin canlı yayına bağlanmasının ardından duygusal anlar yaşayan Altuntaş, "Anneme kırgın değilim. Hesap sormayacağım" diyerek ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı. Genç kadın, Esra Erol'da sadece annesine değil, hiç tanımadığı kardeşine de kavuştu. Hiç tanımadığı ailesiyle yeniden bir araya gelmenin verdiği heyecanı taşıyan Burcu Altuntaş bu kez mutluluk gözyaşları döktü.

Esra Erol canlı yayınında stüdyoda bir araya gelen anne kızın hikayesi etkilerken yaşananlar görülmeye değerdi. Altuntaş, yıllardır buluşmak için gün saydığı annesini kısa sürede bulan Esra Erol'a ve ekibine teşekkür etti.

Hayatın içinden konu ve konuklarıyla her zaman ilgi toplayan Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.

22 yıllık kavuşmanın ardından yaşananları izlemek için tıklayın.