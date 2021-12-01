Akkız ve Batuga buluştu 'Destan' reytinglerde zirveye kuruldu

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı.

#AkkızDestanı etiketiyle sosyal medyada ses getiren 'Destan', Türkiye gündeminde üçüncü, dünya gündeminde beşinci sırada yer alırken, dizi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Venezuela, Fas, Sırbistan, Arnavutluk , Şili, Meksika, Paraguay, Mısır ve Ürdün'de sosyal medya gündemine girdi. 'Destan', reytinglerde de tüm rakiplerini geride bıraktı.

'Destan', ikinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,51 reyting ve %18,97 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,59 reyting ve %16,32 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

'Destan'ın ikinci bölümünde, Akkız'ın attığı okların Alpagu Han'ı ağır yaralaması sonucu Gök Hanlığı'nda ortalık karıştı. Temur ve Kaya teginler taht için çekişmeye başlarken, han olmayı çok isteyen Balamir de ordusunu toplayarak ağabeyini görme bahanesiyle Gök Saray'ın kapısına dayandı. Balamir'in kızı Kırçiçek, Alpagu Han'ı zehirlemeye çalıştı ancak durumu fark eden Batuga babasını kurtardı ve onunla çocukluğundan beri ilk kez konuştu.

Alpagu Han ölümle mücadele ederken, saldırıyı kimin düzenlediğinin ortaya çıkarılması için Saltuk harekete geçti. Çolpan Hatun'la birlikte hareket eden Saltuk, Dağ Hanlığı Obası'nı bastı. Akkız kahramanca savaşmasına rağmen esir düştü.

Saltuk, Alpagu Han'a yaralayan kişi olarak Çolpan Hatun'un kendisine verdiği bir kızı saraya getirdi. Ulu Ece, Alpagu Han'ı hayatta tutmak için her şeyi yaparken, Akkız esir olarak saraya vardığı sırada Batuga ile karşılaştı. Bu sırada Akkız'ı tanıyan ve asıl saldırganın o olduğunu fark eden Kıraç, Akkız'ı zindana götürdü. Batuga da ikisinin peşinden gitti ve Akkız'ı Kıraç'ın saldırısından kurtardı. Akkız böylece Batuga'nın yıllardır rol yaptığını ve kendisini sakladığını öğrenmiş oldu.