Esra Erol'da Kasım ayını zirvede bitirdi

Esra Erol’da yayınlandığı kuşakta rekor kırmaya devam ediyor.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre Esra Erol'da programı 30 Kasım Salı günkü yayınıyla %8,32 izlenme oranı ve %30,13 izlenme payı alarak kendi rekorunu kırdı. Program bu sezonun en yüksek izlenme oranını elde etti.

22 yıllık anne hasreti canlı yayında son buldu!

22 yıldır annesini görmeyen Burcu canlı yayına gelerek hiç görmediği annesi Hatice Yaprak'ı bulmak için Esra Erol'da programına katıldı. Burcu, "Yanımdan geçse, bir yerde görsem tanımam annemi. Dolduramadığım bir boşluk var içimde. Neler yaşadığını bilmiyorum, o yüzden yargılamıyorum. Dinlemek istiyorum, yeter ki gelsin." Diyerek yardım istedi. Burcu'nun bu çağrısından dakikalar sonra mucize gerçekleşti. Burcu'nun hiç görmediği annesi Hatice'yi Esra Erol buldu. Canlı yayına bağlanan anne "Burcu 2,5 yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. Babam Burcu'yu biraz gezdireceğim diyerek götürdü. Daha sonra eve geldiğinde Burcu yanında yoktu, sorduğumda kocanın ailesine verdim dedi. Güçsüzdüm, yalnızdım kızıma sahip çıkamadım. Onu yanıma alamadım diyerek Burcu'yla canlı yayında kavuşmak istediğini söyledi." En son 1 yaşında gördüğü annesini görmek istediğini ifade eden Burcu'nun anne hasreti ise dünkü (30 Kasım Salı) yayında son buldu. Canlı yayında buluşan anne kızın stüdyodaki kavuşması ise görülmeye değerdi. Anne-kız dakikalarca sarılarak hasret giderdi. Burcu "Her zaman yanımda olmasını istediğim insan, tek kelimeyle her şeyim. Anne kokusu çok başkaymış" diyerek izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

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Esra Erol'da bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.