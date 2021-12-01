'Kuruluş Osman' kadrosuna yeni oyuncu

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim katıldı. Feyza Sevil Güngör, sürpriz bir karakterle dizide yer alacak.

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna 73'üncü bölümde yeni bir oyuncu katılıyor.

Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, 'Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine İznik Valisi Saguros ve kızını koyuyor. Osman Bey ise tekfurların bu hamlesine karşılık İnegöl Kalesi'ni düşürmenin yollarını arıyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.