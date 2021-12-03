Züleyha, Fikret ile Hakan arasında kalıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 115'inci bölümüyle ekrana geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Fikret, Züleyha'ya olan aşkını kabullenirken, Abdülkadir, Lütfiye'yi susturmak için Fikret'e kumpas kurdu.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 115'inci bölümü #Aşkİkilemi etiketiyle gündem oldu.

Fikret'in Züleyha'ya olan aşkı sır olmaktan çıktı

Lütfiye, Fekeli'nin ölümü ile ilgili gerçeği öğrenince hastalandı. Hakan'ın Züleyha ile hastaneye gelmesi Fikret için bardağı taşıran damla oldu ve ikisi yine kavgaya tutuştu. Züleyha, Fikret'in davranışlarına anlam veremezken, Hakan, Fikret'in ona aşık olduğunu söyledi. Züleyha, bu sözlere inanmayıp Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan bozuldu. Züleyha, Hakan'ın gönlünü almayı başarırken Hakan, eğer gerçekten bir aşk yaşayacaklarsa kendisine inanmasını istedi.

Fikret, Hakan'ın açığının peşinde

Fikret, Çetin ile Züleyha hakkında dertleşirken Cevdet geldi ve şirketin TIR'larında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını söyledi. Fikret ve Çetin, TIR'ları aramaya koyuldu ve uyuşturucuyu ele geçirdi. Bu işin arkasında Mehmet Kara'nın olduğunu düşünen Fikret, Züleyha'nın başı belaya girmesin diye malları yok etmeye karar verdi. Bu sırada Vahap, Fikret'in malı alışını gizlice kameraya çekti. Fikret, Züleyha'ya gidip Hakan'ı kaçakçı olarak suçlamaya kalkarken, Züleyha elinde Hakan'ın yaptığına dair bir delil olmayınca ona inanmadı.

Abdülkadir'in yeni hedefi Fikret oldu

Lütfiye, Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü Saniye'ye anlattı. Saniye, Abdülkadir'in arkasındaki ismin Mehmet Kara olabileceğini söyleyince bu fikir Lütfiye'nin de aklına yattı. Bunun üzerine Lütfiye, avukat olarak Betül'e danışmaya karar verdi. Betül, Lütfiye'ye delil bulacağını söyleyip oyalarken, Abdülkadir'in yanına gidip Lütfiye'nin bildiklerini anlattı. Betül ve Lütfiye, gelin alışverişine çıktığı sırada Vahap tarafından kaçırılıp Abdülkadir'in yanına götürüldü. Çektiği görüntüleri Fikret kaçakçılık yapıyormuş gibi montajlayan Abdülkadir, elindeki silahı Lütfiye'nin kafasına dayayarak tehditler savurdu.

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