Akif'ten Şengül'e kan parası teklifi

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 31. Bölüm etiketi #SırlarınArasında, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Kardeşlerim 31. Bölümde Neler Yaşandı?

Asiye ise Doruk'un aşkından güç alıyor

Oğulcan ve Aybike, Akif'in yan çizmesi ile bursuz kalırlar. Okulda bursluluk sınavına hazırlanırlar. Asiye ise nikah şekeri paketleme işi alır ve herkes kardeşlerin 300 TL kazanması için seferber olur. Bursluluk sınavında ise Harika Ömer'den kopya ister yakalanınca da suçu Ömer'in üzerine atar. Telefonu tamirden alan Şengül içindeki görüntüleri izler ve Akif'in kapısına dayanır. Berk'in evine nazik davet alan Aybike ve Oğulcan orada annesinin aşağılamasına maruz kalırlar. Akif, Şengül'e Kadir'e çarpanın Melisa olduğunu söylememe karşılığında oturdukları evin tapusunu üzerine yapmayı ve geride kalan kardeşlere iyi bir gelecek sağlamayı teklif eder. Şengül karakola gitmek yerine Akif'in teklifini kabul eder. Yengelerinden hiç göremedikleri kadar sıcak yemek ve ilgi gören kardeşlerim ise bu duruma bir anlam veremez.