Altın Kelebek’ten atv’ye 5 ödül

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 47. Kez düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında Müge Anlı ve Kardeşlerim dizisinin küçük oyuncusu Aylin Akpınar da yerini aldı.

2021 yılına damga vuran isimler 47 dalda ödüllendirilirken atv 5 ayrı kategoride ödül aldı. Bu ödüllerin ikisi 14 yıldır zirveden inmeyen ekranların fenomen ismi Müge Anlı'yaydı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" ve "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü aldı.

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Kardeşlerim'in başarılı çocuk oyuncusu Aylin Akpınar ise "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı.

Geçtiğimiz sezonda atv ekranında yer alan Gençliğim eyvah dizisinin başaralı oyuncularından Günay Karacaoğlu "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülü alırken ayı dizide rol alan Cengiz Bozkurt ise "En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu" ödülü aldı.